Yarışmaya damga vurmuş isimlerin tekrar mücadele ettiği Survivor All Star 2022, programı 22'inci bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya bir rekabet içine girerken Sürgün Adası'na giden isim de belli oldu. Programı kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 22. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izle haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 22. BÖLÜM İZLE | SURVİVOR ALL STAR 22. BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Survivor All Star'ın 22.bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı kıyasıya bir rekabet içine girerken Ada Konseyi'nde eleme adayları belirlendi.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor; Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Banda....