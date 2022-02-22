Acun Ilıcalı'nın yıllardır sunduğu Survivor, bu sene All Star konseptiyle TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Her bölümü izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor All Star'ın son bölümünü tekrar izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 29. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 29. BÖLÜM, FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'da 6. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyin sonunda Hikmet ve Yasin arasında yaşanan kavga damga vurdu. Bu ikilinin kavgası sonrasında Survivor'da acil durum konseyi kararı alındı. İşte merakla beklenen tanıtım...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 29. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE