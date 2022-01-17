TV8 Survivor All Star 3. bölüm canlı izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izle
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star heyecan dolu mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor. İlk iki bölümüyle yine reytingleri alt üst eden programın 3. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TV8 Survivor All Star 3. bölüm canlı izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...
Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı TV8'de sunduğu Survivor All Star 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlüler ve Gönüllüler kadrosuyla dikkatleri çeken yarışmanın yeni bölümünde oyunu kazanan takım merak ediliyor. Fragmanı yayınlanan bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 3. bölüm canlı izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...
TV8 SURVİVOR ALL STAR 3. BÖLÜM CANLI İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE
Survivor All Star 2022 sezonunun 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacıların ada koşullarına adapte olurken ki yaşadığı zorluklar ve dokunulmazlık oyunundan görüntüler yer aldı. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 3. bölümü 17 Ocak Pazartesi 20.00'da ekranlara gelecek.
Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 17 Ocak Pazartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
TV8 SURVİVOR ALL STAR 3. BÖLÜM CANLI İZLE
SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE
SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU
Ünlüler Kadrosu:
Furkan Kızılay
Çağan Atakan Arslan
Mert Öcal
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Evrim Keklik
Yağmur Banda