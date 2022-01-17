Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı TV8'de sunduğu Survivor All Star 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlüler ve Gönüllüler kadrosuyla dikkatleri çeken yarışmanın yeni bölümünde oyunu kazanan takım merak ediliyor. Fragmanı yayınlanan bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 3. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Survivor All Star 2022 sezonunun 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacıların ada koşullarına adapte olurken ki yaşadığı zorluklar ve dokunulmazlık oyunundan görüntüler yer aldı. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 3. bölümü 17 Ocak Pazartesi 20.00'da ekranlara gelecek.

Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 17 Ocak Pazartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 3. BÖLÜM İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

Yağmur Banda