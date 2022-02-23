Ekranların fenomen yarışması Survivor All Star yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde iletişim ödülü için yarışacak olan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Programı izlemek haberimizde verdiğimiz TV8 Survivor All Star 30. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 23 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan 30. bölümü merakla bekleniyor.

Haftalardır aileleriyle konuşmayan yarışmacılar, iletişim oyunu için parkura çıkacak. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Avatar Atakan'ın iletişim ödülü için, "Hepimiz parkurları yıkıyoruz ama duygusal çocuklarız aslında" diyerek gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

İletişim oyunu, yarışmacılara duygusal anlar yaşatacak...

Nagihan ise sürgün adasından önemli mesajlar verecek. Atakan’ın “sürüden ayrılanı kurt kapar” sözünü hatırlatacak ve bu saatten sonra tek başına mücadele edeceğini ifade edecek.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE