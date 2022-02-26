Survivor All Star 2022, izleyicilerine büyük heyecan yaşatmaya devam ediyor. Survivor 2022 her bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşiyor. Yarışmanın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 32. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ederken takımlar bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıkacak.

Avatar Atakan'ın kural ihlali yaparak ödülden tatması sonucu, ceza verildi. Kazandıkları ödülden karnını doyuramadı.

Hangi takım dokunulmazlığı kazanacak?

TV8 SURVİVOR ALL STAR 32. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE