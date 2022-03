Survivor Tv8 ekranlarında yayınlanan ve “Acun Medya” tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı Survivor All Star 5 Mart 2022 Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Gerginliklerin ve heyecanın dozunun her an arttığı yarışmanın ekrana geldiği 39.bölümü izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 39. bölüm full tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 39. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'ın yeni bölümünde birleşme partisi ödülü için yarışacaklar. Ünlüler ve Gönüllüler takımının heyecan dolu mücadelesinde kazanan kim olacak?

Bu bölümde yine Yasin ve Hikmet arasındaki gerilim ne zaman son bulacak?

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda.