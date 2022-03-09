TV8 Survivor All Star 43. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ukrayna'da ölüleri toplu mezarlara yuvarlıyorlar! Görüntüler yürekleri kor gibi yaktı! Dünya sadece izliyor!

İstanbul kar yağışına teslim oldu! Vatandaşlar yürüyen kardan adama döndü! İşte kentin birçok noktasından fotoğraflar...

İBB yeniden bile bile lades dedi! Kar yağdı, yollar yine tuzlanmadı Ekrem İmamoğlu, yol yerine yine balık mı tuzladı?