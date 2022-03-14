Survivor 48. bölümde gerilim gözler önüne serilirken, Sema'nın kaza geçirdiği anlar yürekleri ağza getirdi. Yarışmayı kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 48. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 48. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

48. bölüm fragmanında yarış sırasında Sema’nın engelden geçerken takılıp çamura düştüğünü görünüyor. Yardıma koşan Bora ise kayarak yanlışlıkla Sema’ya çarpıyor.

Yaşanan kazadan sonra Sema'nın durumu merak konusu oldu. Doktorun hemen müdahale ettiği Sema'nın durumu bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 48. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE