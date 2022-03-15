Survivor'da dün akşam iletişim ödülü oynandı. Evrim ve Berna arasındaki gerilim göze çarpıyor. Yarışmanın son bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 49. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 15 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek 49. bölüm fragmanı yayınlandı.

Adada bu akşam, iletişim ödülü heyecanı yaşanacak. Fragmanda Evrim ve Berna arasındaki tartışma görüldü.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE