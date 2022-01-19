Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında sunduğu Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllülerin mücadelesi nefes kesiyor. Programın 5. bölümünde bir eleme gerçekleşecek. Peki Birsen, Hikmet, Sercan ve Gizem'in yer aldığı potada elenen kim olacak? Programı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 5. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

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Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor All Star'ın 19 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda sezonun ilk ödül oyunu gösterildi. Yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için performanslarını ortaya koyacak.

Ardından ise eleme konseyi yapılacak.Survivor Türkiye All Star'da ilk hafta heyecanı bu akşamki yeni bölüm ile devam edecek. Peki Birsen, Hikmet, Sercan ve Gizem'in eleme adayı olduğu potada en az SMS'i kim alacak, Survivor'dan kim elenecek?

TV8 SURVİVOR ALL STAR 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE