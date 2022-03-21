Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor yeni bölümüyle TV8 izleyicisi karşısına çıktı. Yarışmayı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 55. bölüm full,tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 55. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımında eleme adayının belirleneceği oylama gerçekleşti. Evrim Gönüllüler takımın adayı oldu. Nagihan ise performans birincisi oldu ve Atakan'ın ismini verdi.. Adadan Mert gitti.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 55. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE