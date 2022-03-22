TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor yeni bölümüyle bu akşam ekrana geldi. İki takım da ikinci dokunulmazlık için ter döktü. Yarışmayı kaçırmak istemeyenler veya önemli anları yeniden izlemek isteyenler için internet arama motorlarında çokça araştırılan TV8 Survivor All Star 56. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR 56. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bugün oynanacak haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Hikmet ve Ogeday arasında bir gerilim söz konusu....

Oyun sırasında ise Adem ve Ogeday sözlü tartışma yaşarken Seda da kardeşi Sema'ya bağırıyor...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 56. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda