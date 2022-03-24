TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadelesi sürüyor. Eğlenceli oyun Anlat ve Bil Bakalım'ın keyifli anlar yaşattığı yarışmada kahkahaya tufanı yaşatacak yeni bölümü izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 58. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 58. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Dün akşam gerçekleşen konseyde elenen isim Ünlüler takımında Bora oldu. Bu akşam ise gergin mücadelelere kısa bir mola veriliyor ve eğlenceli yarışma Anlat ve Bil Bakalım oynanıyor.

Ünlüler ve Gönüllüler takımından kazanan hangisi olacak? Yarışmayı kaçırmadan izlemek istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 58. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda