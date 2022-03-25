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TV8 Survivor All Star 59. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Survivor yeni bölüm fragmanında; Nagihan ve Batuhan arasındaki gerilim dikkat çekerken bir isim yarışmadan diskalifiye edildi. Heyecan dolu yarışmayı izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 59. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

TV8 Survivor All Star 59. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen yarışması Survivor, 25 Mart akşamı 59. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu akşam yarışmada, sürpriz bir veda yaşandı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde; eleme dışında yarışmadan ayrılan ismi açıkladı. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 59. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde... 

TV8 canlı yayın Survivor All Star 59. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 SURVİVOR ALL STAR 59. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

'Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemeler başladı. Yarışmaya son olarak ünlüler takımından Mert Öcal ve Bora Edin veda etmişti. Tüm hızıyla devam eden Survivor'ın 25 Mart akşamı yayınlanacak 59'uncu bölümünde şaşırtan bir veda olacak.

TV8 canlı yayın Survivor All Star 59. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

All Star'da şu anda Barış Murat Yağcı, Elif Gören ve Merve Aydın'ın sakatlıkları bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyindeki şok etkisi yaratan açıklamalarının ardından yarışmaya veda etmek zorunda kalacak isim merak konusu oldu.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 59. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 canlı yayın Survivor All Star 59. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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