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TV8 Survivor All Star 60. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor 26 Mart Cumartesi akşamı 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde yine dokunulmazlık oyunu oynanacak. Son bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 Survivor All Star 60. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 Survivor All Star 60. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Survivor'da geçtiğimiz akşam üzücü bir diskalifiye olayı yaşandı. Ünlüler takımından Elif sağlık sorunları nedeniyle adadan ayrılmak durumunda kaldı. Bu akşam bir dokunulmazlık oyunu daha ekrana gelecek. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 60. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 Survivor All Star 60. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 SURVİVOR ALL STAR 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da sakatlıkları bulunan Barış Murat Yağcı, Elif Gören ve Merve Aydın'dan hangisinin yarışmaya veda etmek durumunda kalacağı merak ediliyordu ki gitmesi kesin olan ismin Elif olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

TV8 Survivor All Star 60. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Elif elendiği için dokunulmazlığa kadar herhangi bir adayın elenmeyeceği öğrenildi. Ardından dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı bir konsey gerçekleştirdi ve yine Evrim'in ismi çıktı. Bakalım bu akşam dokunulmazlık oyununun galibi hangi takım olacak...

SURVİVOR ALL STAR 60. BÖLÜM İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 Survivor All Star 60. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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