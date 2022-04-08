Survivor'ın yeni bölümünün fragmanında yarışma alanında Ogeday'la tartışan Sema'nın tavrı dikkat çekerken heyecan ve adrenalin devam ediyor. Yarışmayı kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 72. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 72. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star 2022 sezonunun 72. bölüm fragmanı ekrana geldi. İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Survivor All Star 2022 sezonu 72. bölümü 8 Nisan Cuma 20.00'da ekranlara gelecek olan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 72. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TV8 SURVİVOR ALL STAR 72. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz