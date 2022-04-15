Ekranların sevilen yarışması Survivor 79. bölümüyle TV8 ekranlarına geliyor. Yeni bölümde yine heyecan dorukta! Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 79. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 79. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'ın 79. bölüm fragmanında Ayşe ve Nisa arasında bir gerilim sinyallerinin başlayacağı görülürken heyecan dolu bir yarışma da izleyiciyi bekliyor.

Yarışmada ünlüler takımından Adem'in sakatlandığı görülüyor. Ada Konseyinde ise Acun Ilıcalı takımların karışıp karışmayacağı hakkında bilgilendiriyor...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 79. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE