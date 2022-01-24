Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı TV8 ekranlarında sunduğu Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllülerin mücadelesi nefes kesiyor. Yarışmada ünlüler ve gönüllülerin mücadelesi sürüyor. Yedek yarışmacıların da dahil olduğu All Star iyice keyifli hale geliyor. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 8. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star'ın 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor yeni bölüm fragmanında haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken, Survivor Batuhan ile Survivor Berkan arasında büyük bir gerilim yaşanıyor. İki yarışmacının oyun alanında başlayan bu kavgası, ada konseyinde de devam ediyor.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE