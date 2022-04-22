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TV8 Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Survivor All Star 85. bölümüyle izleyici karşısına çıkt. Son olarak Yağmur adaya veda eden isim olmuştu. Bugün ise yeni takımlarla haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı. Bu kapsamda TV8 Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

TV8 Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni takımların ilk mücadelesini kaçırmadan izlemek isteyenler için TV8  Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

TV8 Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8  SURVİVOR ALL STAR 85. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da Salı günü eleme konseyi yapıldı. Nisa, Evrim, Ayşe ve Yağmur arasından adaya veda eden isim Yağmur olmuştu. Bugün yapılan konseyde ise takımların karıştığı açıklandı. Bazı yarışmacılar diğer takımlara geçti.

Kırmızı takım: Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan ve Barış.

Mavi takım: Nagihan, Sema, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan.

TV8 Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 SURVİVOR ALL STAR 85. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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