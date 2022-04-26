Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 89. bölümde ödül oyunu oynandı. Yarışmayı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 Survivor All Star 89. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 89. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bu haftanın eleme adayları Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe oldu. Dünkü dokunulmazlıkta Ayşe 4. eleme adayı seçildi.

Bu akşam ise oynanacak ödül oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 89. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE