Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Survivor'da üzen 2 veda gerçekleşmiş, Merve Aydın ve Parviz yarışmadan sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak durumunda kalmıştı. Bu kapsamda ekrana gelen 97. bölümü izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 97. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 97. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star 2022 sezonunun 97. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 97. bölümü 6 Mayıs Cuma 20.00'da ekranlara geliyor.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 97. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE