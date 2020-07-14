TV8 yayın akışı | 14 Temmuz TV8 yayın akışında neler var? Survivor finali saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün merakla beklenen aylardır kıyasıya rekabeti evlere taşıyan Survivor 2020'nin final akşamı ekranlara gelecek. 5 aylık maratonun sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim belirlenecek. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Survivor finali saat kaçta?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor 2020

13:00 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor 2020 Büyük Final / Canlı

01:30 Survivor Ekstra / Canlı

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 8x8

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor 2020 finali 14 Temmuz Salı günü yapılacak. Barış ile Cemal Can'ın yarışacağı Survivor finali Acun Ilıcalı'nın sunumu ile 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanacak.