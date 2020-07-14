TV8 yayın akışı | 14 Temmuz TV8 yayın akışında neler var? Survivor finali saat kaçta?
Tv8 yayın akışı 14 Temmuz Salı günü eğlenceli programları ve Survivor 2020'nin final bölümüyle merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Survivor finali saat kaçta? İşte detaylar…
TV8 yayın akışında bugün merakla beklenen aylardır kıyasıya rekabeti evlere taşıyan Survivor 2020'nin final akşamı ekranlara gelecek. 5 aylık maratonun sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim belirlenecek. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Survivor finali saat kaçta?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor 2020
13:00 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2020 Büyük Final / Canlı
01:30 Survivor Ekstra / Canlı
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 8x8
SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Survivor 2020 finali 14 Temmuz Salı günü yapılacak. Barış ile Cemal Can'ın yarışacağı Survivor finali Acun Ilıcalı'nın sunumu ile 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanacak.
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