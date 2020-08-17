TV8 yayın akışı | 18 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?

TV 8 18 Ağustos Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09.00 Bir Bilen Bir Pişiren

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Apartmanlar Yarışıyor

20:00 Masterchef Türkiye

TV 8 KURUCUSU KİMDİR?

Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek ulusal kanallar arasına katıldı.

TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

13 Kasım 2013'te kanal, Acun Ilıcalı'ya satılmıştır.

Acun Medya'ya geçmesiyle beraber tekrar format değişikliğine giderek TV8 eğlence kanalı oldu. Acun Ilıcalı'nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV8 Ana Haber, Haberaktif gibi haber programları sona erdi, TV8'in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidildi. Ayrıca Kanaltürk'ten transfer edilen Telegol programı da yayından kaldırıldı.

Eylül 2014'ten itibaren Acun Medya'daki tüm programlar TV8'e taşındı. Ayrıca kanal Copa del Rey, Coppa Italia karşılaşmalarının yayın hakkını satın aldı. Mart 2016'dan itibaren NBA maçlarını da yayınlamaya başladı.

1 Eylül 2014 saat 20.00'de logosunu, jeneriklerini ve sloganını değiştirdi. Aynı zamanda Digiturk platformu üzerinden de eş zamanlı HD yayına geçti. 18 Şubat 2015'te TV8'in HD yayını, Türksat üzerinden de yayına başladı.

5 Ocak 2015'te Bu Tarz Benim'i Show TV'den transfer ederek yayınlamaya başladı.

3 Temmuz 2015 tarihinde Survivor All Star finali gerçekleşti.

12 Kasım 2015'te Doğuş Yayın Grubu, TV8'in hisselerinin %30'unu satın alarak kanala ortak oldu.

Mart 2016'da NBA yayın haklarını aldı.

6 Ekim 2016'da TV8,5 yayına başladı. 3 Mart 2017'de HD yayına geçti.