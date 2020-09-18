Epic Games'ten dev kampanya! Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2 ücretsiz oldu!Acun Ilıcalı'dan öğrencilere eğitim desteği | Öğrencilere bilgisayar müjdesiFOX TV Yayın akışı | 19 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Eylül CumartesiKarabük Üniversitesi'nde online yetenek sınavıDiyarbakır Valisi Karaloğlu: İzolasyonu terk etmek taksirle adam öldürme suçudurStar TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 19 Eylül Cumartesi yayın akışıKoronavirüsün en çok can aldığı ülkeler: Türkiye 17. sıradaSaraçhane'deki İBB binasında deprem tatbikatıTV8 yayın akışı |19 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. TV8 yayın akışı |19 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?

TV8 yayın akışı |19 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?

TV 8 yayın akışı 19 Eylül günü Cumartesi Masterchef saat kaçta? Heyecanla beklenen Türkiye'nin en iyi şefini seçmek için birbirleriyle yarışacak olan Masterchef 2020 yarışmacılarının kıyasıya rekabeti devam ediyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta? İşte detaylar…

TV8 yayın akışı |19 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?

TV8 19 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Masterchef Türkiye

16.15 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT