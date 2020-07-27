TV8 yayın akışı | 27 Temmuz yayın akışında neler var? Masterchef yeni bölüm saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile başlıyor. Birbirinden başarılı şef ve şef adaylarının kıyasıya rekabet ettiği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede kimler elemeyi geçecek? İşte 27 Temmuz TV8 yayın akışı...

TV8 27 Temmuz 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Kızım

20:00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?