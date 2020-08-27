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TV8 yayın akışı | 28 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?

Tv8 yayın akışı 28 Ağustos Cuma günü Masterchef saat kaçta? Heyecanla beklenen Türkiye'nin en iyi şefini seçmek için birbirleriyle yarışacak olan Masterchef 2020 yarışmacılarının kıyasıya rekabeti devam ediyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta? İşte detaylar…

TV8 yayın akışı | 28 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?

TV8 28 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09.00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Apartmanlar Yarışuyor

20:00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF TÜRKİYE FRAGMAN

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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