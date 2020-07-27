TV8 yayın akışı | 28 Temmuz yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile başlıyor. Birbirinden başarılı şef ve şef adaylarının kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?

TV8 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Kızım

20:00 Masterchef Türkiye