TV8 yayın akışı | 28 Temmuz yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?
Tv8 yayın akışı 28 Temmuz Salı günü Masterchef saat kaçta? Heyecanla beklenen Türkiye'nin en iyi şefini seçmek için birbirleriyle yarışacak olan Masterchef 2020 yarışmacıları bugün belli olacak. İşte TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef 1. bölüm saat kaçta? İşte detaylar…
TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile başlıyor. Birbirinden başarılı şef ve şef adaylarının kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?
TV8 28 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Kızım
20:00 Masterchef Türkiye