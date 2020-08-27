TV8 yayın akışı | 29 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?

TV8 28 Ağustos Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir



10:00 MasterChef Türkiye



15:15 Para Bende



16:30 Yerli Sinema



20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm



00:15 Doğduğun Ev Kaderindir



03:00 Para Bende

