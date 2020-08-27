TV8 yayın akışı | 29 Ağustos TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?
Tv8 yayın akışı 29 Ağustos Cumartesi günü Masterchef saat kaçta? Heyecanla beklenen Türkiye'nin en iyi şefini seçmek için birbirleriyle yarışacak olan Masterchef 2020 yarışmacılarının kıyasıya rekabeti devam ediyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta? İşte detaylar…
TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?
TV8 28 Ağustos Cuma Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
15:15 Para Bende
16:30 Yerli Sinema
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende