TV8 yayın akışı | 5 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?

TV8 5 Eylül Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Masterchef Türkiye

16:15 Sinema

20:00 Masterchef Türkiye