Muharrem İnce: Eski devlet adamlarımızı töhmet altında bırakmayalımCumhurbaşkanı Erdoğan açıköğretim psikoloji kararını YÖK'e bildirdi!Başakşehir, Avrupa Ligi'ne veda ettiO ilimizde 1 köy karantinaya alındıŞanlıurfa Valiliği açıkladı! Koronavirüs yasakları bir ay daha uzatıldı5 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün?Lübnan Sağlık Bakanı duyurdu! Beyrut'taki patlamada ölenlerin sayısında artışGalatasaray, Arda Turan transferini resmen duyurduFenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!Kopenhag - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. TV8 yayın akışı | 6 Ağustos yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?

TV8 yayın akışı | 6 Ağustos yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?

Tv8 yayın akışı 6 Ağustos Perşembe günü Masterchef saat kaçta? Heyecanla beklenen Türkiye'nin en iyi şefini seçmek için birbirleriyle yarışacak olan Masterchef 2020 yarışmacılarının kıyasıya rekabeti devam ediyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta? İşte detaylar…

TV8 yayın akışı | 6 Ağustos yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?

TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile başlıyor. Birbirinden başarılı şef ve şef adaylarının kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta? 

TV8 6 Ağustos 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Program
20:00 Masterchef

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT