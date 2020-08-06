TV8 yayın akışı | 7 Ağustos yayın akışında neler var? Masterchef 2020 saat kaçta?
Tv8 yayın akışı 7 Ağustos Cuma günü Masterchef saat kaçta? Heyecanla beklenen Türkiye'nin en iyi şefini seçmek için birbirleriyle yarışacak olan Masterchef 2020 yarışmacılarının kıyasıya rekabeti devam ediyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta? İşte detaylar…
TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Masterchef yeni sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Birbirinden başarılı şef ve şef adaylarının kıyasıya rekabet edeceği Masterchef 2020 bu akşam TV8'de olacak. Heyecanla beklenen bu gecede yaşanacaklar da merak edilen konuların başında geliyor. İşte TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Masterchef saat kaçta?
TV 8 7 Ağustos 2020 Cuma Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Program
20:00 Masterchef
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
MASTERCHEF 6 AĞUSTOS FRAGMAN