TV8 yayın akışı Cumartesi | TV8 Tv bugün ne var? 3 Ağustos Cumartesi yayın akışı

3 Ağustos Cumartesi günü televizyon izlemek isteyenler TV8'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki TV8 yayın akışı cumartesi nasıl? TV8'da bugün ne var? Star Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...

TV8 3 AĞUSTOS YAYIN AKIŞI

06:00 OYNAT BAKALIM

08:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

10:30 BENİMLE OYNA

13:15 PARA BENDE

14:30 8X8

16:00 DELİORMANLI

18:00 YERLİ SİNEMA

20:00 FIRILDAK AİLESİ

22:15 KÜÇÜK ORTAK

00:15 KİCK BOX

01:30 8X8

02:45 BİLGİNİZ OLSUN

03:30 KOMEDİ TÜRKİYE

05:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

TV8 TARİHÇESİ

Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek ulusal kanallar arasına katıldı.

TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

13 Kasım 2013'te kanal, Acun Ilıcalı'ya satılmıştır.

Acun Medya'ya geçmesiyle beraber tekrar format değişikliğine giderek TV8 eğlence kanalı oldu. Acun Ilıcalı'nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV8 Ana Haber, HaberAktif gibi haber programları sona erdi, TV8'in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidildi. Ayrıca Kanaltürk'ten transfer edilen Telegol programı da yayından kaldırıldı.

Eylül 2014'ten itibaren Acun Medya'daki tüm programlar TV8'e taşındı. Ayrıca kanal Copa del Rey, Coppa Italia karşılaşmalarının yayın hakkını satın aldı. Mart 2016'dan itibaren NBA maçlarını da yayınlamaya başladı.

1 Eylül 2014 saat 20.00'de logosunu, jeneriklerini ve sloganını değiştirdi. Aynı zamanda Digiturk platformu üzerinden de eş zamanlı HD yayına geçti. 18 Şubat 2015'te TV8'in HD yayını, Türksat üzerinden de yayına başladı.

5 Ocak 2015'te Bu Tarz Benim'i Show TV'den transfer ederek yayınlamaya başladı.

3 Temmuz 2015 tarihinde Survivor All Star finali gerçekleşti.

12 Kasım 2015'te Doğuş Yayın Grubu, TV8'in hisselerinin %30'unu satın alarak kanala ortak oldu.

6 Ekim 2016'da TV8,5 yayına başladı. 3 Mart 2017'de HD yayına geçti.

TV8 YAPIMLARI NELERDİR?

Çocuk

Maşa ile Koca Ayı

Miki Fare'nin Kulüp Evi

The Looney Tunes Show

Güldürü

Oynat Bakalım

Çok Güzel Hareketler Bunlar (Tekrar)

Komedi Türkiye (Tekrar)

Buyur Bi'De Burdan Bak

Güldür Güldür (Tekrar)

Magazin

Magazin 8

Gel Konuşalım

Yarışma

Yetenek Sizsiniz Türkiye

Ver Fırına

O Ses Türkiye

Survivor

Masterchef Türkiye

Seda Sayan'la Yemekteyiz

Gez Show: Bir Efsane Turu

Ailecek Şanslıyız

Talk Show

Survivor Panorama

Survivor Panorama Hafta Sonu

Survivor Ekstra

Eser Yenenler Show

Yaşam-Aktüel

Arda ile Omuz Omuza

Şeffaf Oda

Para Bende

Güle Güle Oturun

Günaydın Doktor

8x8

Spor

Bay Tahmin

Ve Gool

NBA

2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri

WWE Smackdown WWE Raw

TV8 FREKANSLARI

TV8 HD, 1 Eylül 2014'te kurulan, TV8 ile eş zamanlı yayın yapan TV8'in yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

18 Şubat 2015 tarihine kadar sadece Digiturk 329. kanaldan izlenebilmekteyken 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren TV8 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, D-Smart 28. kanaldan, Digiturk 328. kanaldan, Filbox 28. kanaldan, Türksat TKGS 8. kanaldan ve Kablo TV 29. kanaldan da izlenebilmektedir.