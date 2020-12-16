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TV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak?

TV8 30 Aralık Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak?

30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen büyük beden moda yarışması "Doya Doya Moda" yerini alırken, akşam ise gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak?

TV8 30 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

 Zeynep, Mehdi ile yaşadıklarından sonra normal hayata dönmekte zorlanır. Üzerinde hala yaşadığı travmanın etkileri vardır. Ailesinden ve Barış’tan gördüğü destekle iyileşmeye çalışan Zeynep kalbinde de farklı kıpırtılar hissetmeye başlar ama bunları kabullenmeye henüz hazır değildir.

Bebeğinin gelişiyle cezaevinde geçirdiği zaman Mehdi’ye çok ağır gelir. Bir yandan da aklı hala Zeynep’tedir. Ona içindekileri anlatmanın bir yolunu bulmak ister. Cemile ise Mehdi’nin karşısına bambaşka bir teklifle çıkacaktır. Savaş hem Zeynep hem de ailesiyle yakınlaşır ve bu sıcak ortamı çok sever. Barış’ın aklından ve kalbinden geçenleri okumakta zorlandığı için de Zeynep’i korumak adına Barış’a tavır almaya başlar. Barış da karmakarışık bir durumdadır ve Zeynep’e karşı nasıl davranacağını bilemez.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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