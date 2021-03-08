TV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'de

TV8 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen yarışma "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise büyük ilgi ile takip edilen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" heyecan dolu yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

TV8 10 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir