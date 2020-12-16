TV8 Yayın Akışı | Doya Doya Moda yeni bölümde neler olacak?

6 Ocak 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen büyük beden moda yarışması "Doya Doya Moda" yerini alırken, akşam ise yerli sinema filmi 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı...

TV8 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Sinema

14:30 Doya Doya Moda

17.45 Ailecek Şaşkınız

20:00 Sinema

DOYA DOYA MODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?