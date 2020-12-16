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  3. TV8 Yayın Akışı | Doya Doya Moda yeni bölümde neler olacak?

TV8 Yayın Akışı | Doya Doya Moda yeni bölümde neler olacak?

TV8 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Doya Doya Moda yeni bölümde neler olacak?

6 Ocak 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen büyük beden moda yarışması "Doya Doya Moda" yerini alırken, akşam ise yerli sinema filmi 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Doya Doya Moda yeni bölümde neler olacak?

TV8 6 Ocak 2021 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Sinema
14:30 Doya Doya Moda
17.45 Ailecek Şaşkınız
20:00 Sinema

DOYA DOYA MODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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