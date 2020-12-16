TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de
TV8 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen program "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen dizi programı "Kırmızı Oda" seyirci karşısında olacak. İşte TV8 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı...
19 Şubat 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen yarışma programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" heyecan dolu yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı...
TV8 19 ŞUBAT 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panarom
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Kırmızı Oda