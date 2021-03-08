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TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 12 Mart 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen program "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 12 Mart 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen program "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise büyük ilgi ile takip edilen dizi "Kırmızı Oda" heyecan dolu yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 12 MART 2021 CUMAYAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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