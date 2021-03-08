TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 12 Mart 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen program "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise büyük ilgi ile takip edilen dizi "Kırmızı Oda" heyecan dolu yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 12 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

TV8 12 MART 2021 CUMAYAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda