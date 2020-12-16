TV8 Yayın Akışı| Masterchef Türkiye yeni bölümde neler olacak?

21 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı sevilen moda programı " Doya Doya Moda" yeni bölümü ve konsepti ile yerini alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması "MasterChef" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı...

TV8 21 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şefler, ana ürün olarak şalgam verdiği yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Verilen sürenin sonunda şefler, MasterChef'te önlüğü kazanan ikinci yarışmacıyı, oyunu kazanan ismi açıkladı. Şefler kazanan tabağı belirlemek için kritik tadımı yaptı. Açıklanan sonuca göre MasterChef Türkiye'de 2. önlüğü Barbaros kazandı ve dörtlü finale kaldı.

Barbaros'un birinci olarak tamamladığı ilk turun ardından Özgül, Serhat ve Eray elenmemek için eleme finaline çıktı. Somer Şef'in imza tabağı ile yarışan yarışmacılar, verilen sürenin sürenin sonuna kadar mücadele etti. Şeflerin tadımı sonrası bu turda en iyi yemeği Serhat yaptı ve 3. önlüğü kazanan yarışmacı oldu. Özgül ve Eray'ın son ikiye kalması ile birlikte, 4. ve son önlüğü kazanan isim belli oldu. Özgül, 4. ve son önlüğü olarak finale çıkmaya hak kazandı. Eray MasterChef hayallerine veda ettti.