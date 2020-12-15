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  3. TV8 Yayın Akışı | Masterchef yeni bölümde neler olacak?

TV8 Yayın Akışı | Masterchef yeni bölümde neler olacak?

TV8 26 Aralık Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen yemek yarışması 'Masterchef'in önceki bölümü yer alırken akşam ise yarışmanın yeni bölümü seyirci karşısında olacak. İşte 26 Aralık Cumartesi Tv8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Masterchef yeni bölümde neler olacak?

26 Aralık Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında 'Masterchef Türkiye'nin önceki bölümü izleyiciyle buluşurken akşam ise yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi TV8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Masterchef yeni bölümde neler olacak?

TV8 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Masterchef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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