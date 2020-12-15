TV8 Yayın Akışı | Masterchef yeni bölümde neler olacak?

26 Aralık Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında 'Masterchef Türkiye'nin önceki bölümü izleyiciyle buluşurken akşam ise yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi TV8 yayın akışı...

TV8 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Masterchef Türkiye

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye