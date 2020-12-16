TV8 Yayın Akışı | O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü

31 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen büyük beden moda yarışması "Doya Doya Moda" yerini alırken, akşam ise sürpriz şekilde ekranlara geri dönecek olan "O Ses Türkiye" yılbaşı özel bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 331 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı...

TV8 31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:15 Doya Doya Moda

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

İŞTE O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI