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TV8 Yayın Akışı | O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü

TV8 30 Aralık Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen yarışma "O Ses Türkiye" yılbaşı özel bölümü ile seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü

31 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen büyük beden moda yarışması "Doya Doya Moda" yerini alırken, akşam ise sürpriz şekilde ekranlara geri dönecek olan "O Ses Türkiye" yılbaşı özel bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 331 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü

TV8 31 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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