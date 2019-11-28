TV8 yayın akışı Perşembe | TV8 Tv bugün ne var? 28 Kasım Perşembe yayın akışı
TV8 yayın akışı Perşembe nasıl? Bugün ne var? TV8 dizileri, filmleri, programları neler? soruları internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte 28 Kasım Perşembe yayın akışı..
28 Kasım Perşembe günü televizyon izlemek isteyenler TV8'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki TV8 yayın akışı Perşembe nasıl? TV8'da bugün ne var? TV8 Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...
T V8 28 KASIM YAYIN AKIŞI
06:30
Oynat Bakalım
Program
07:00
8'de Sağlık / Yeni Bölüm
Program
08:00
8'de Bugün / Canlı
Program
09:30
Gel Konuşalım / Canlı
Program
12:00
MasterChef Türkiye / Dün Neler Oldu?
Yarışma
12:45
Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
Yarışma
16:00
Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
Yarışma
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
Yarışma
23:15
Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm
Program
01:15
Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
Program
02:30
Seda Sayan ile Yemekteyiz
Yarışma 04:30
Gel KonuşalımProgram
TV8 TARİHÇESİ
Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek ulusal kanallar arasına katıldı.
TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.
13 Kasım 2013'te kanal, Acun Ilıcalı'ya satılmıştır.
Acun Medya'ya geçmesiyle beraber tekrar format değişikliğine giderek TV8 eğlence kanalı oldu. Acun Ilıcalı'nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV8 Ana Haber, HaberAktif gibi haber programları sona erdi, TV8'in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidildi. Ayrıca Kanaltürk'ten transfer edilen Telegol programı da yayından kaldırıldı.
Eylül 2014'ten itibaren Acun Medya'daki tüm programlar TV8'e taşındı. Ayrıca kanal Copa del Rey, Coppa Italia karşılaşmalarının yayın hakkını satın aldı. Mart 2016'dan itibaren NBA maçlarını da yayınlamaya başladı.
1 Eylül 2014 saat 20.00'de logosunu, jeneriklerini ve sloganını değiştirdi. Aynı zamanda Digiturk platformu üzerinden de eş zamanlı HD yayına geçti. 18 Şubat 2015'te TV8'in HD yayını, Türksat üzerinden de yayına başladı.
5 Ocak 2015'te Bu Tarz Benim'i Show TV'den transfer ederek yayınlamaya başladı.
3 Temmuz 2015 tarihinde Survivor All Star finali gerçekleşti.
12 Kasım 2015'te Doğuş Yayın Grubu, TV8'in hisselerinin %30'unu satın alarak kanala ortak oldu.
6 Ekim 2016'da TV8,5 yayına başladı. 3 Mart 2017'de HD yayına geçti.
TV8 YAPIMLARI NELERDİR?
Çocuk
Maşa ile Koca Ayı
Miki Fare'nin Kulüp Evi
The Looney Tunes Show
Güldürü
Oynat Bakalım
Çok Güzel Hareketler Bunlar (Tekrar)
Komedi Türkiye (Tekrar)
Buyur Bi'De Burdan Bak
Güldür Güldür (Tekrar)
Magazin
Magazin 8
Gel Konuşalım
Yarışma
Yetenek Sizsiniz Türkiye
Ver Fırına
O Ses Türkiye
Survivor
Masterchef Türkiye
Seda Sayan'la Yemekteyiz
Gez Show: Bir Efsane Turu
Ailecek Şanslıyız
Talk Show
Survivor Panorama
Survivor Panorama Hafta Sonu
Survivor Ekstra
Eser Yenenler Show
Yaşam-Aktüel
Arda ile Omuz Omuza
Şeffaf Oda
Para Bende
Güle Güle Oturun
Günaydın Doktor
8x8
Spor
Bay Tahmin
Ve Gool
NBA
2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri
WWE Smackdown WWE Raw
TV8 FREKANSLARI
TV8 HD, 1 Eylül 2014'te kurulan, TV8 ile eş zamanlı yayın yapan TV8'in yüksek çözünürlüklü kanalıdır.
18 Şubat 2015 tarihine kadar sadece Digiturk 329. kanaldan izlenebilmekteyken 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren TV8 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, D-Smart 28. kanaldan, Digiturk 328. kanaldan, Filbox 28. kanaldan, Türksat TKGS 8. kanaldan ve Kablo TV 29. kanaldan da izlenebilmektedir.
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