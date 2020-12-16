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TV8 Yayın Akışı |Surviror yeni bölümde neler olacak?

TV8 21 Ocak 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında yerli fenomen yarışma "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise "Surviror 2021"​​​​​​​ seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı |Surviror yeni bölümde neler olacak?

21 Ocak 2021 Perşembe TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen büyük beden moda programı "Doya Doya Moda" yerini alırken, akşam ise fenomen yarışma "Surviror 2021" yeni bölümü ile 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Ocak 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı |Surviror yeni bölümde neler olacak?

TV8 21 Ocak 2021 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor Panaroma
13:05 Doya Doya Moda
17:15 Survior Panaroma
20:00 Surviror 2021 

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ünlüler ile gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları İlayda ve Sancakay oldu. SMS birincisi seçilen İsmail ünlüler takımında 3. eleme adayı olarak Öykü'nün ismini söyledi. Gönüllüler takımında birinci olan Poyraz ise Dora'nın ismini verdi.SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sancakay oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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