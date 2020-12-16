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TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 seyirci karşısında olacak

TV8 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen program "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen yarışma programı "Survivor 2021" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 seyirci karşısında olacak

15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen yarışma programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 seyirci karşısında olacak

TV8 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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