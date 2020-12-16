TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümde neler olacak?

TV8 25 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında yerli fenomen yarışma "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise "Survivor 2021" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

TV8 25 Ocak 2021 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2021'in 12. bölümünde Acun Ilıcalı üzücü bir haber verdi. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Meryem için "Bana göre final adaylarından biri'" diyerek "Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok' açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacılara yaptığı açıklamada "Yarışmacılarımız yıllarca bu yarışmayı bekliyor. Bir sakatlık olursa yarışmacıları adada limitleri zorlarcasına tutalım. Ve ben de Meryem için aynı konuyu gündeme getirdim. Bizim için değerli bir yarışmacı. 'Bekleyelim' dedim. Ama Doktorumuz Metin Kuş'tan aldığım rapor sonrası Meryem'in Survivor'a devam etme şansı yok. Maalesef dizinde ciddi bir sakatlık var ve ameliyat olman gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR MERYEM KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiştir.

Meryem Kasap'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Survivor Meryem diskalifiye mi oldu? | Sakatlığı ne? | Survivor Meryem neden diskalifiye oldu? |Meryem Kasap kimdir?

TV8 26 Ocak 2021 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2021

13:45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021