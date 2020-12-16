TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
TV8 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen program "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen dizi programı "Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...
18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen yarışma programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise "Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler" heyecan dolu yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı...
TV8 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler