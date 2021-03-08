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  3. TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen yarışma "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen program "Survivor 2021" seyirci karşısında olacak. İşte TV8 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında fenomen yarışma "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise büyük ilgi ile takip edilen sevilen program" Survivor 2021" heyecan dolu yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte TV8 8 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 8 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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