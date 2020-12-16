TV8 Yayın Akışı | Survivor​​​​​​​ yeni bölümde neler olacak?

10 Ocak 2021 Pazar TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında yerli sinema filmi "Arif V 216" yerini alırken, akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler" yeni bölümü ile 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Ocak 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

TV8 10 Ocak 2021 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

10:00 Kırmızı Oda

13:15 Arif V 216

16:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 (yeni bölüm)

SURVİVOR 2021 İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2021 sezonunun ilk oyunu için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. İlk ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununda mücadele verdi. Bu turda kazanan Gönüllüler oldu.

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Avantaj oyunu sonrasında ise Ünlüler ve Gönüllüler zıpkın, olta gibi balık avlama malzemeleri ödülü için yeniden parkura geçti. Bu etabın sonunda skor Gönüllüler 9 – Ünlüler 7 oldu. Böylece ilk oyunu kazanan gönüllüler oldu. Konseyde ise gönüllüler takımından ünlüler takımına transfer olan isim belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isim İlayda Şeker oldu.