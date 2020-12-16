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TV8 Yayın Akışı | Survivor​​​​​​​ yeni bölümde neler olacak?

TV8 10 Ocak 2021 Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında yerli sinema filmi "Arif V 216" yer alırken, akşam ise "Survivor"​​​​​​​ seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Survivor​​​​​​​ yeni bölümde neler olacak?

10 Ocak 2021 Pazar TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında yerli sinema filmi "Arif V 216" yerini alırken, akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler" yeni bölümü ile 20.00'da izleyici karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Ocak 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı | Survivor yeni bölümde neler olacak?

TV8 10 Ocak 2021 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
10:00 Kırmızı Oda
13:15 Arif V 216
16:15 Survivor 2021 
20:00 Survivor 2021 (yeni bölüm)

TV8 Yayın Akışı | Survivor yeni bölümde neler olacak?

SURVİVOR 2021 İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2021 sezonunun ilk oyunu için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. İlk ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununda mücadele verdi. Bu turda kazanan Gönüllüler oldu.

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Avantaj oyunu sonrasında ise Ünlüler ve Gönüllüler zıpkın, olta gibi balık avlama malzemeleri ödülü için yeniden parkura geçti. Bu etabın sonunda skor Gönüllüler 9 – Ünlüler 7 oldu. Böylece ilk oyunu kazanan gönüllüler oldu. Konseyde ise gönüllüler takımından ünlüler takımına transfer olan isim belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isim İlayda Şeker oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM TANITIM İZLE | 10 OCAK PAZAR

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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