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  3. TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de

TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de

TV8 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında Survivor Panorama yer alırken akşam ise Survivor 2021 Ünlüler/Gönüllüler yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 20 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de

TV8 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Survivor Panorama yer alırken akşam ise Survivor 2021 Ünlüler/Gönüllüler yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 20 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
08.15 Çok Yaşa/Yeni Bölüm
09:45 Süper 1 Takım
11.00 Survivor Panaroma/Canlı
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler/Gönüllüler/Yeni Bölüm
 

 


 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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