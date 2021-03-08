TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de
TV8 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında Survivor Panorama yer alırken akşam ise Survivor 2021 Ünlüler/Gönüllüler yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 20 Mart 2021 Cuma yayın akışı...
TV8 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Survivor Panorama yer alırken akşam ise Survivor 2021 Ünlüler/Gönüllüler yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...
TV8 20 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
08.15 Çok Yaşa/Yeni Bölüm
09:45 Süper 1 Takım
11.00 Survivor Panaroma/Canlı
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler/Gönüllüler/Yeni Bölüm