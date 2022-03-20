TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star Kısmetse Olur'a döndü! Batuhan Karacakaya gönlünü o gönüllü güzele kaptırdı! Aşkları yarışmadan önce başladığı ortaya çıktı!
TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star Kısmetse Olur'a döndü! Batuhan Karacakaya gönlünü o gönüllü güzele kaptırdı! Aşkları yarışmadan önce başladığı ortaya çıktı!
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star bu sene aşk adasına döndü. Mert - Sude ikilisi derken bu sefer de Ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya'nın aşk yaşadığı isim ortaya çıktı. Birlikteliklerinin yarışmadan önce başladığı iddia edildi.