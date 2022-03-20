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  3. TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star Kısmetse Olur'a döndü! Batuhan Karacakaya gönlünü o gönüllü güzele kaptırdı! Aşkları yarışmadan önce başladığı ortaya çıktı!

TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star Kısmetse Olur'a döndü! Batuhan Karacakaya gönlünü o gönüllü güzele kaptırdı! Aşkları yarışmadan önce başladığı ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star bu sene aşk adasına döndü. Mert - Sude ikilisi derken bu sefer de Ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya'nın aşk yaşadığı isim ortaya çıktı. Birlikteliklerinin yarışmadan önce başladığı iddia edildi.

TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star Kısmetse Olur'a döndü! Batuhan Karacakaya gönlünü o gönüllü güzele kaptırdı! Aşkları yarışmadan önce başladığı ortaya çıktı! 1112

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler takımları fırtınalar yaratmaya devam ediyor.